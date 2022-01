SK네트웍스, 美 친환경 가죽 기업에 2000만달러 투자

[아시아경제 이기민 기자] SK네트웍스가 14일 친환경 대체 가죽 기업 '마이코웍스'의 1억2600만달러 규모 기술 개발 및 시장 확대 프로젝트 '시리즈 C' 라운드에 2000만달러를 투자하기로 했다고 밝혔다.

이번 SK네트웍스의 투자는 리드투자자에 이은 두 번째 규모이며, 펀드를 제외한 전략적 투자자(SI) 중 최대 규모라고 회사는 설명했다.

양사는 투자 계약과 더불어 향후 마이코웍스 생산 시설 확대, 판매망 구축, 가죽 외 신소재 개발 등 사업 확장 협업과 관련한 별도의 계약도 체결했다.

마이코웍스는 기존 가죽 생산 과정에서 수반된 환경오염, 탄소 배출 등을 줄이기 위한 버섯 균사체 가죽 생산 기술로 친환경 가죽 시장을 선도하고 있는 업체다. 유엔공업개발기구(UNIDO)에 따르면 버섯 균사체 가죽 생산 기술을 활용하면 기존 가죽 생산에 비해 탄소 배출 및 물 사용량이 90% 이상 감축된다. 또한 균사체 가죽은 품질, 생산 기간 등 제품 측면에서도 기존 천연 가죽 대비 장점을 지녀 여러 대체 가죽 중 가장 주목 받고 있다.

현재 상용화 단계의 균사체 가죽 기술 보유 업체는 마이코웍스를 포함 전세계 2개사에 불과하며, 특히 마이코웍스는 경쟁사 대비 우월한 가죽 품질과 주요 공정에 대한 특허를 통해 경쟁력을 확보했다. 마이코웍스는 에르메스, 샤넬, 발렌시아가, 나이키 등 업계를 선도하는 기업들을 중심으로 공급 범위를 넓혀가고 있다.

SK네트웍스는 2020년 미국 바이오 스타트업 펀드에 참여하는 등 관련 시장 정보를 꾸준히 쌓아왔고, SK그룹과 면밀한 산업 분석 및 현지 실사를 거쳐 마이코웍스에 투자하기로 했다. 이호정 SK네트웍스 신성장추진본부장은 "과거 패션사업을 운영했던 경험과 역량을 바탕으로 라이프스타일 소비재 관점에서 접근, 대체 가죽 시장의 가치와 지속가능성을 고려해 투자를 결정했다"고 말했다.

한편 SK네트웍스는 이번 프로젝트 참여를 시작으로 친환경 소재 분야에 대한 투자 기회를 지속 발굴해 성장동력으로 육성하고, 글로벌 기술 선도 기업들과 네트웍을 강화할 계획이다. 또한 미래 기술 및 고객 트렌드와 연관된 성장엔진 모색과 파트너십 구축도 확대할 예정이다. 이와 함께 친환경 소재를 비롯해 SK네트웍스의 미래 전략 방향성에 부합하는 글로벌 시딩 투자 영역에 집중해 신규 성장 동력 발굴을 강화한다는 방침이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr