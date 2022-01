‘山’ 말라죽이는 그놈 잡으러 뜬다 … 이철우 경북지사, 소나무재선충병 방제지휘 항공시찰

전국 최대 피해지 경북서 14일 최병암 산림청장과 동행

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 이철우 경북도지사가 14일 소나무재선충병 피해가 심각한 안동지역 시찰에 나선다.

경북은 소나무 재선충병으로 전국에서 고사목이 가장 많이 발생한 최대 피해지역이다.

이 지사는 이날 최병암 산림청장과 함께 피해가 가장 심한 안동시로부터 방제 추진상황을 보고받고, 산림청 헬기를 타고 항공시찰할 계획이다.

경북에선 지난해 봄철 방제 완료시점을 기준으로 국내 전체 피해 규모의 38%인 11만4000여본의 고사목이 발생했다.

경북도는 지난해 4월 이후 현재까지 집계된 소나무재선충병 피해 고사목 수는 4만6000본으로 전년과 비교해 40% 수준이지만, 올해 3월 말까지 추가로 발생하는 수를 감안하면 11만여본 수준으로 예측되고 있다.

피해 고사목은 3월 말까지 전량 제거할 방침이다.

경북도는 올해 산림병해충 방제에 모두 287억원의 예산을 투입할 예정이다.

세부적으로 국비 보조사업인 산림병해충 방제비 183억원, 소나무 이동 단속초소 운영비 12억원, 생활권 수목진료 지원비 9000만원, 이동식파쇄기 1억1000만원, 산림병해충 예찰방제단 운영비 42억원과 지방비 예산으로 자체 운영하는 도비 보조사업에 48억원을 편성했다.

이 중 89%를 차지하는 254억원이 소나무재선충병과 관련된 예산으로, 소나무재선충병의 확산을 막으려는 의지가 반영됐다.

소나무재선충병은 1905년 일본에서 최초로 발견돼, 우리나라에는 1988년 부산 금정산에서 처음 보고돼 현재는 전국 135개 지자체로 확산한 상황이다.

피해를 보는 수종은 소나무, 곰솔, 잣나무 등 소나무류로 한번 감염되면 그해 80%, 이듬해 4월까지 완전히 고사하는 치명적인 병이다.

경북에는 2001년 구미에서 처음 발생해 지금은 청송, 영양, 울릉을 제외한 20개 시군에서 피해를 입고 있다.

이철우 경북도지사는 “사시사철 푸르러야 할 소나무가 군데군데 누렇게 죽어있는 모습을 보니 마음이 아주 무겁다”며, “관계기관이 머리를 맞대 소나무재선충병 확산을 막기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

