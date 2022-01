“강력한 내구성” 삼성, '갤럭시 엑스커버5' 출시… 27만5000원

5.3인치 디스플레이 탑재… 자급제와 통신 3사 모델로 출시

IP68 방수방진 등급 지원, 고릴라 글래스6 적용한 강력한 내구성

교체 가능한 3000mAh 배터리, '듀얼 LED 플래시' 등 편리한 사용성

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,211,508 전일가 77,900 2022.01.14 09:38 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close 가 14일 콤팩트한 디자인에 강력한 내구성을 갖춘 LTE 스마트폰 '갤럭시 엑스커버 5(Galaxy XCover 5)'를 출시한다고 밝혔다. 자급제와 이동통신 3사 모델로 출시되며, 가격은 27만5000원이다. 색상은 블랙·화이트 2가지다.

엑스커버 5는 134.8mm(5.3형) HD+ 디스플레이를 탑재해 한 손에 들어오는 크기로 사용하기에 편리하고, 휴대가 간편한 것이 특징이다. IP68 방수방진 등급을 지원하고, 스크래치나 충격에 강한 고릴라 글라스6 적용으로 강력한 내구성을 갖춰 야외활동 등 다양한 환경에서 안심하고 사용할 수 있다.

또한 탈부착이 가능한 3000밀리암페어시(mAh) 배터리를 탑재해 충전 걱정 없이 하루 종일 스마트폰의 다양한 기능을 사용할 수 있으며, 15와트(W) 고속충전도 지원한다. 엑스커버 5는 '듀얼 LED 플래시(Dual LED Flash)' 기능을 제공해 일반 스마트폰의 LED 플래시보다 좁고 멀리 빛을 투사할 수 있어 손전등처럼 사용할 수 있으며, 전면과 후면에 각각 500만·1600만 화소 카메라를 탑재했다.

삼성전자는 엑스커버 5를 구매한 모든 고객을 대상으로 ▲영어 회화 플랫폼 '튜터링' 수강권 할인 쿠폰 ▲1:1 초등화상영어 서비스 '튜터링 초등' 수강권 할인 쿠폰을 제공한다.

