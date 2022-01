티몬, 토크쇼 형태 '리안의 선물상담소' 라이브 방송 코너 신설

티비온서 17일 오후 8시 첫방송

고객 사연 선정…실시간 통화 기회

[아시아경제 김보경 기자] 티몬이 자체 라이브커머스 플랫폼 티비온(TVON)에서 댄스 크루 라치카(LACHICA)의 아티스트 리안과 함께 라이브방송 '리안의 선물 상담소' 코너를 시작한다고 14일 밝혔다.

17일 오후 8시부터 1시간 동안 첫 방송되는 리안의 선물 상담소는 아티스트 리안이 출연해 토크쇼 형식으로 티몬 고객들과 소통하며 선물을 추천한다. 설 선물, 졸업·입학, 결혼·이사, 기념일 등 다양한 시즌별 선물을 선정해 소비자의 고민을 덜어준다.

토크쇼 형태로 고객이 직접 방송에 참여할 수 있도록 해 재미를 더했다. 방송 전 공개되는 상담 페이지를 통해 선물하고 싶은 사람과 사연을 댓글로 작성하면 참여 가능하다. 리안이 사연을 선정해 생방송에서 실시간 통화 기회를 제공한다. 또 사연의 주인공과 대상자에게는 리안의 친필 싸인과 편지 등 깜짝 선물도 전한다는 계획이다.

17일 추천 선물은 추운 겨울, 바쁜 일상 속에서 간편하고 든든하게 식사할 수 있는 죽이다. 티몬은 본죽 본사와 함께 신상 파우치 제품인 쇠고기 낙지죽 등 48개 상품을 최대 53% 특별 할인가에 선보인다. ▲파우치죽(200g, 1팩) 1900원 ▲시그니처 장조림(120g, 1팩) 2900원 ▲냉장죽(270g, 1+1팩) 6500원 ▲한끼 젓갈류(130g, 3팩) 9900원 등 인기 상품들이 특가다.

다음 방송은 24일에 진행되며, 추천 선물은 삼성전자 갤럭시Z플립3와 갤럭시Z폴드3 자급제 제품이다. 갤럭시와 관련된 사연을 남기면, 리안이 직접 사연자와 선물을 받을 사람을 선정해서 갤럭시 버즈 라이브 제품을 선물할 예정이다.

정재훈 티몬 커머스솔루션개발팀장은 "고객들에게 차별화된 재미와 혜택을 전할 수 있는 다양한 컨셉의 라이브 방송 프로그램들을 기획해 나갈 것"이라고 밝혔다.

티몬은 15일까지 고객들의 사연을 리안의 선물 상담소 특별 페이지에서 접수 받는다. 당첨자는 16일에 공개되며, 17일 월요일 오후 8시 본방송에서 리안과의 실시간 영상통화 기회가 주어진다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr