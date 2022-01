청년창업사관학교 민간 운영사 공모

창업사업화 지원 역량 보유한 전문기관 11곳 모집

입교생 선발부터 투자까지 전담 민간주도형 1곳 별도 모집

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 청년창업사관학교를 운영할 민간 운영사를 공개 모집한다고 14일 밝혔다.

청년창업사관학교는 유망 창업 아이템과 혁신 기술을 보유한 청년 창업자를 선발해 시제품 제작부터 사업화, 후속 연계지원까지 전 단계를 패키지로 지원하는 사업이다.

공모 지역은 서울, 경기북부, 인천, 강원, 충북, 전북, 전남, 부산, 대구, 울산, 제주 등 11곳이다. 신청 자격은 민간기업(단체), 대학, 공공기관 등 초기 청년창업기업의 사업화를 지원할 수 있는 역량을 보유한 곳이다.

민간 운영사는 특화교육, 사업화 코칭, 네트워킹 등 창업 사업화 지원 프로그램을 운영하게 된다. 청년창업사관학교는 올해 지역별 특화 분야를 중심으로 운영될 예정이다. 예를 들면 서울은 투자유치를 중심으로 운영하고 충북은 바이오헬스와 지능형 IT부품, 대구는 디지털의료헬스케어와 고효율에너지시스템 분야를 집중적으로 육성하는 방식이다.

특히 중진공은 올해 대전에 민간주도형 청년창업사관학교를 신규로 도입하고 수도권에 비해 창업 인프라가 부족한 비수도권에서 사업을 영위하는 청년 창업자를 지역을 대표하는 유니콘기업으로 키워낸다는 계획이다.

대전 청년창업사관학교 민간 운영사는 직접 입교생을 선발할 수 있으며 투자까지 전담하게 된다. 또 투자역량 강화 교육·코칭 프로그램을 제공하면서 직접투자부터 연계투자까지 책임지는 투자특화형으로 운영한다.

신청 자격은 창업 기획자 또는 창업초기 펀드 운용사 등 투자재원과 창업사업화 지원역량을 갖춘 기업 또는 기관이다. 대전 지역 소재 기업이나 전문투자 분야가 ICT, 신산업인 경우 평가시 우대한다. 모집공고와 지원 자격에 대한 자세한 내용은 K-스타트업 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr