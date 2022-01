서울 아침 영하 10도…내일 오후부터 수도권·강원도에 눈

오전까지 강추위…오후부터 평년 기온 회복

경기 동부, 강원 내륙·산지는 내일까지 -10도

15일 오후부터 강원 내륙·산지는 1~3cm 눈 쌓여

[아시아경제 한진주 기자] 금요일인 14일 아침 최저기온이 중부지방에서 영하 10도 이하로 떨어져 춥겠다. 주말에는 수도권과 강원내륙·산지에 눈이 내린다.

기상청에 따르면 이날 중부내륙과 전북 북동부, 경북 내륙에 한파특보가 발효중이며 경기 북부와 강원 내륙·산지는 아침 최저기온이 영하 15도 이하로 떨어졌다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮겠다.

오전 7시 현재 서울은 -9.7도, 춘천 -16.2도, 인천 -8.2도, 수원 -8.6도, 대전 -10.2도, 청주 -8.5도, 안동 -11.3도, 전주 -7.5도, 대구 -6.5도, 광주 -4.5도, 울산 -7.2도, 부산 -5.9도, 창원 -6.8도, 여수 -3.7도, 제주 4.2도다. 이날 낮 최고기온은 -1~7도로 예보됐다.

기상청은 "오후부터 기온이 평년수준으로 회복되면서 경기내륙, 충청권내륙, 전북북동부, 경북내륙의 한파특보는 해제될 가능성이 높지만 경기동부와 강원내륙·산지에서는 15일 아침 기온이 -10도 이하로 추위가 이어져 한파특보가 유지될 것"이라고 설명했다.

15일과 16일에는 눈 소식이 있다. 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 15일 오후에 수도권과 강원내륙·산지에 비나 눈이 시작되어 밤에 충청권으로 확대되겠다. 15일 강원 내륙·산지는 1~3cm, 경기 북동부와 충북 북부는 1cm 내외로 눈이 쌓이겠다.

16일 아침까지 강원 동해안을 제외한 중부지방과 전북, 경북북부내륙에 비나 눈이 오는 곳이 있다. 경북남서내륙과 경남북서내륙은 빗방울이 떨어지거나 눈이 날린다.

건조특보가 발효된 서울과 일부 경기내륙, 강원영동, 경상권을 중심으로 대기가 매우 건조하겠다.

