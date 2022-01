이제 막 주식을 시작한, 혹은 하려는 사람들을 위한 주식 입문서다. 네이버 경제 인플루언서인 저자는 전후 개념부터 차트, 투자 상식까지 초보투자자가 알아야 할 내용을 전한다. 생소한 용어와 어려운 기술 분석을 배제하고, 일상에서 만날 수 있는 상황을 통해 쉽게 설명하는 게 특징. ‘무조건 오른다’는 헛된 희망이나 잘못된 투자 습관을 바로잡는 기준을 제시한다.

주식, 무엇이든 물어봐 주식시오 | 김근형 지음 | 원앤원북스 | 1만7000원

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr