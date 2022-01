日정부 "北, 공격능력 검토하고 레일건 개발도 본격 착수"

[아시아경제 김형민 기자] 북한이 극초음속 미사일 시험발사에 성공했다고 발표한 가운데 일본이 자국을 방어하기 위해 레일건 등 신형 무기 개발에도 나서겠다고 밝혔다.

마쓰노 히로카즈 일본 관방장관은 12일 총리관저에서 열린 기자회견에서 "이른바 적 기지 공격 능력 보유를 포함한 온갖 선택지를 검토해 앞으로도 방위력을 근본적으로 강화하도록 대응할 생각"이라고 말했다.

그는 "북한 핵·미사일 관련 기술의 현저한 발전은 우리나라와 지역의 안전보장에서 간과할 수 없는 일이며 제대로 대응해야 할 과제"라며 "북한은 지금까지의 발사를 통해 발사 징후 파악을 곤란하게 하기 위한 비닉(비밀스럽게 감춤)성, 즉시성, 기습적 공격 능력 향상, 발사 형태 다양화 등 관련 기술이나 운용 능력 향상을 꾀해 왔다"고 진단했다.

이어 "(일본) 정부는 장래의 전투 요소를 크게 바꾸는 이른바 '게임체인저'가 될 수 있는 최첨단 기술에 중점 투자하는 것이 중요하다고 생각한다"고 강조했다.

마쓰노 관방장관은 방위성의 판단에 따라 2022회계연도(2022년 4월∼2023년 3월)부터 레일건 연구·개발에 본격 착수하기로 했다. 경비로는 약 65억엔(약 671억원)을 예산안에 반영했다고 설명했다.

그는 "레일건을 실용화하려면 전원 소형화 등의 과제를 극복할 필요가 있지만 우리나라 방위력 강화를 가속하도록 조기 실용화를 위해 착실하게 대응할 생각"이라며 "레일건 등 첨단 기술도 선택지에 넣고 방위성이 앞으로 제대로 검토할 것"이라고 덧붙였다.

마쓰노 관방장관은 북한 미사일과 관련 "통상 탄도미사일보다 낮은 최고 고도 50㎞ 정도를 최고 속도 약 마하 10으로 날았으며 왼쪽 방향으로의 수평 궤도를 포함해 변칙적인 궤도로 날았을 가능성이 있다"고도 밝혔다.

한편 합동참모본부에 따르면 지난 11일 오전 북한 내부에서 동해상으로 발사된 탄도미사일로 추정되는 발사체 1발이 탐지됐다. 이와 관련해 조선중앙통신과 노동신문 등은 김정은 북한 국무위원장이 참관한 가운데 극초음속 미사일 시험발사를 시도해 성공한 것이라고 12일 보도했다.

