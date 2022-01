[아시아경제 이민지 기자] KH필룩스는 채무상환자금 조달을 위해 25억원 규모로 제 22회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 12일 공시했다. 표면이자율은 0%이고 만기이자율은 3%이다. 사채 만기일은 2025년 1월 13일이다.

