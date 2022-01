[아시아경제 온라인이슈팀] 방송인 신수지가 '여신 자태'를 과시했다.

최근 신수지는 자신의 인스타그램에 "넘 예쁜 스튜디오"라는 글과 함께 사진을 게시했다. 사진 속 신수지는 흰 크롭톱에 청바지를 입고 포즈를 취하고 있다. 청바지 모델을 방불케하는 볼륨감 넘치는 자태가 눈길을 사로잡는다.

이를 본 지인과 팬들은 "스튜디오 아무리 이뻐봤자 수지씨와는 비교불가네요" "평상시와 다른느낌. 머리스타일하며 너무 이뻐요" 등의 반응을 보였다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr