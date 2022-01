[아시아경제 박지환 기자] 삼일회계법인은 21일 오후 2시 '최근 공익법인 주요 개정세법과 공시서류 작성법'을 주제로 온라인 세미나를 개최한다고 12일 밝혔다.

최근 4∼5년간 공익법인회계기준의 도입, 관련 세제의 강화, 공시의무 전면 확대, 감사인 지정제도 등으로 환경이 급변하고 있지만 실무자들이 관련 정보를 정확히 알고 업무하는 데 어려움을 토로한 데 따른 것이다.

이번 세미나에서는 김지연 국세청 공익중소법인지원팀 팀장이 공익법인에 적용되는 최근 주요 개정세법의 내용을 소개한다. 정미향 삼일회계법인 비영리법인지원센터 이사는 공시대상 결산서류 작성 방법에 대해 알려준다.

세미나는 삼일회계법인 홈페이지를 통해 참가 신청할 수 있다. 삼일회계법인은 오는 20일까지 사전 접수한 참가신청자에게 행사 당일 세미나 접속 경로를 개별 안내할 예정이다.

