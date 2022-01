'원격진료 1위' 닥터나우…출시 1년만 이용자 90만 돌파

[아시아경제 이준형 기자] 원격진료 플랫폼 닥터나우가 서비스 출시 1년만에 누적 이용자수 90만명을 돌파했다. 2020년 12월 원격진료와 처방약 배달 서비스 등을 선보이며 시장 성장을 주도하고 있다는 평가다.

12일 닥터나우에 따르면 지난달 기준 회사 애플리케이션(앱) 누적 이용자수와 누적 다운로드수는 각각 90만명, 60만건을 넘어섰다. 2020년 12월 서비스 출시 후 1년 만에 얻은 성과다. 누적 이용자수는 지난해 6월 18만명에서 최근 반년새 5배 이상 늘었다. 같은 기간 누적 다운로드수는 13만 건에서 4배 이상 뛰었다.

닥터나우 주 이용자는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)였다. 20~30대는 전체 이용자 중 72%를 차지했다. 이용자 4분의 1(25%)은 내과 원격진료를 받았다. 이어 피부과(19%), 이비인후과(14%) 순이었다. 닥터나우로 원격진료를 받은 최고령자와 최연소자는 각각 103세, 1세였다.

의료 서비스 이용 효율성도 높였다. 닥터나우에서 증상, 진료 과목, 병원 등을 선택해 진료를 요청한 후 담당 의료진이 진료를 시작하기까지 걸린 시간은 내과 기준 평균 8분으로 파악됐다. 보건복지부가 발표한 '2020 의료서비스경험조사'에 따르면 환자가 의료기관을 방문해 접수 후 대기하는 시간은 평균 17.2분이다. 외래 진료를 위해 도보 이동, 대중교통 이용 등에 시간이 추가로 소요된다는 점을 감안하면 의료 서비스 이용 시간을 2배 이상 줄인 셈이다.

앱 만족도는 5점 만점에 4.9점이었다. 의료진의 친절도와 꼼꼼함, 섬세함 등을 우수하게 평가한 이용자가 많았다.

제휴 의료기관도 대폭 늘었다. 현재 전국 45개시를 비롯해 제주, 거제 등 도서산간 지역의 동네 병·의원과 약국 약 390곳이 닥터나우에 입점했다. 2020년 12월 서비스 출시 당시와 비교하면 10배 이상 증가한 수치다. 지난달 닥터나우 제휴 병·의원, 약국의 진료 건수는 2020년 12월보다 약 52배 증가했다. 원격진료 인식이 개선된 영향으로 풀이된다.

장지호 닥터나우 대표는 “비대면 진료는 환자들의 편의를 높이고 코로나19로 인한 의료 인력의 공백을 줄였다”면서 “기술 고도화를 통해 비대면 진료는 물론 헬스케어 전반을 아우르는 ‘의료 슈퍼앱’으로 도약하겠다”고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr