▲성낙부씨 별세. 성태경 미래에셋자산운용 투자솔루션부문대표(전무) 부친상. 발인: 2022년 1월 14일. 장지: 예산추모공원. 빈소: 예산종합병원 장례식장 1호실.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr