'여가부 폐지' 들고 나온 尹에 김남국 "'윤핵관' 이어 '이핵관'에 휘둘려"

[아시아경제 이민지 기자] 김남국 더불어민주당 의원이 8일 윤석열 국민의힘 대선 후보의 여가부 폐지 공약에 대해 “뚜렷한 철학과 비전이 안보인다”고 평가했다.

김 의원은 자신의 페이스북에 “‘여성가족부 폐지’ 7글자에 윤석열 후보가 전혀 보이지 않는다. 신지예 대신에 이준석 대표가, ‘윤핵관’ 대신에 ‘이핵관’만 보인다. 윤석열 후보는 진짜 연기만 하나 보다”며 윤 후보 공약을 비판했다.

김 의원은 “갑자기 ‘여성가족부 폐지’라니 그 연기가 너무 성의가 없고, 준비 부족에 즉흥적”이라며 “‘여성가족부 폐지’ 다음 공약은, 지각하지 않기, ‘폰담회’ 금지, 술 끊기, 6자, 5자, 3자, 이런 것들이냐”고 반문했다.

김 의원은 ”윤석열 후보에게서 여러 국가정책에 대한 뚜렷한 철학과 비전이 정말 안 보인다. 다양한 현안에 별생각 없고, 소신도 없는 것 같다“며 그제는 김종인에 휘둘리고, 어제는 ‘윤핵관’에 휘둘리고, 오늘은 ‘이핵관’에 휘둘리고 내일은 또 누구에 휘둘릴까 걱정스럽다”고 일갈했다.

