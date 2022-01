[아시아경제 이정윤 기자] 방역 수칙을 지키지 않고 심야에 영업을 하던 서울 송파구의 유흥주점 4곳이 적발됐다.

8일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 이날 오전 0시 40분께 송파구 가락동의 유흥주점 4곳에서 업주 4명과 손님 32명 등 총 36명을 감염병예방법 위반 혐의로 단속했다.

'문을 닫고 영업 중인 유흥주점이 있다'는 신고를 받고 출동한 경찰은 약 2시간 현장을 지키다 첫 번째 업소를 적발했다. 아울러 같은 건물에 있던 다른 업소 3곳도 연이어 단속했다. 단속 과정에서 일부 손님이 도주를 시도하기도 했다.

경찰은 적발된 업주와 손님 등의 집합 금지 위반 사항을 관할 구청에 통보했다.

