[아시아경제 이정윤 기자] 경찰청 소속 현직 경찰관이 음주 측정을 거부하고 출동한 경찰을 밀쳐 현행범으로 체포됐다.

8일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 공무집행방해·도로교통법상 음주측정 거부 혐의로 50대 A 경감을 입건해 조사하고 있다.

A 경감은 전날 오후 6시 39분께 강남구 선릉로의 한 식당 주차장에서 만취 상태로 운전대를 잡은 혐의를 받는다. 시민의 신고를 받고 출동한 경찰관이 A 경감에게 음주 측정을 요구했다. A 경감은 경찰관을 밀치는 등 몸싸움을 하며 측정을 거부한 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사건 경위를 파악하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr