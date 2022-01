5대 시중은행, 오스템임플란트 편입 펀드 판매 중단

하나, 농협 이어 국민,신한,우리은행도 신규펀드 판매중단 결정

[아시아경제 박선미 기자] 국내 5대 시중은행이 1880억원 횡령 사태로 주식 거래가 중단된 오스템임플란트 편입 펀드의 신규판매를 잇따라 중단했다.

신한은행은 7일 고객보호 차원에서 펀드 상품의 설정금액 중 오스템임플란트의 비중이 1% 이상 편입된 한국투자네비게이터증권투자신탁 1호, KB밸류포커스증권자투자신탁 등 17종과 KODEX헬스케어 상장지수펀드(ETF) 1종 등 총 18종에 대한 신규 판매를 중단한다고 밝혔다.

우리은행도 이날부터 ▲우리스마트뉴딜증권투자신탁1호(주식) ▲DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식) ▲한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식) ▲KB밸류초이스30증권투자신탁(채권혼합) ▲우리중소형고배당증권자투자신탁1호(주식) 등 5종의 펀드 신규판매를 중단했다.

KB국민은행은 오스템임플란트를 편입한 KB중소형주 포커스 펀드를 포함한 총 43종 펀드의 신규판매를 중단한다. 앞서 하나은행은 투자 자산에 오스템임플란트가 단 1주라도 담긴 77종 펀드의 신규 가입을 중단했다. NH농협은행도 오스템임플란트가 편입된 29종 펀드의 신규 가입을 중단했다.

한 은행 관계자는 "펀드들이 오스템임플란트를 담고 있는 비중이 작아 기준가격 하락으로 인한 손실이 크지는 않을 수는 있다"며 "소비자 보호 측면에서 은행들이 고객에게 안내하고 있는 것"이라고 설명했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr