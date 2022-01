외교부, 한-이란 동결자금 해제 위한 실무협의 추진

[아시아경제 유인호 기자] 외교부는 7일 한국과 이란이 동결자금 해제를 위한 양국 전문가간 실무협의를 추진하기로 했다고 밝혔다.

외교부는 이날 보도자료에서 ”최종건 1차관이 6일(현지시간) 오스트리아 빈에서 열린 이란 핵 합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원 회담에서 알리 바게리카니 이란 외무부 차관과 만나 한국내 동결자금 해제 문제에 대해 논의했다”고 설명했다.

외교부는 “양측은 동결자금 문제를 포함한 한·이란 관계 전반에 대해 솔직하고도 건설적인 대화를 나눴다”며 “최 차관은 이란 핵합의 재개를 위한 협상이 조속히 타결되기를 기원했다”고 말했다.

이어 “양측은 동결자금의 해제가 시급히 이루어져야 한다는데 공감했다”며 “양측은 동결자금 이전과 관련한 실무적 현안 논의를 위해 양국 전문가간 실무 협의를 추진하기로 했다”고 전했다.

최 차관은 지난 4일부터 9일까지 JCPOA 복원 협상이 열리는 빈을 방문하고 있다. 최 차관은 면담 후 트위터에 “바게리카니 차관과 훌륭한 회담을 했고 동결 자금을 포함한 양국 관계에 관한 의견을 교환했다”며 “한국과 이란은 협력하며 역사적으로 중요한 관계를 보존할 것”이라고 적었다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr