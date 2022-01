[아시아경제 부애리 기자] 위메이드가 글로벌 2대 디지털자산 은행인 스위스 시그넘 은행에 전략적 투자를 단행했다고 6일 밝혔다.

위메이드가 참여한 시리즈 B 펀딩 라운드에는 텐센트, 애니모카 브랜드, 순훙카이, 메타 인베스트먼트, 디파이 프로토콜 등이 함께 참여했다.

시그넘은 세계 최초의 디지털자산 은행이다. 지난해 전년대비 매출 10배 성장을 기록했다. 이번 펀딩 라운드 이후 8억달러(약 9600억원) 상당의 기업가치를 인정 받았다. 이번 투자를 발판으로 웹3.0, 신규 글로벌 시장 진출, 가상화폐 금융 서비스 디파이 등 사업 확장을 진행한다는 계획이다.

장현국 위메이드 대표는 "디지털자산 시장의 폭발적인 성장 잠재력을 고려해 투자를 결정했다"며 "대체불가능토큰(NFT), 디파이 등 블록체인 사업에서 전방위적으로 협력을 도모할 계획"이라고 말했다.

