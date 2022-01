수출입銀, 외화채권 30억弗 발행 성공…韓 기관물 역대 최대규모

장기 저리의 외화자금 선제 확보···수출지원시 경쟁력 있는 금융 제공

[아시아경제 박선미 기자] 한국수출입은행은 6일 새벽 전세계 투자자들을 대상으로 총 30억달러 규모의 미 달러화 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 정부를 제외하면 우리나라 발행사가 해외투자자들 대상으로 발행한 역대 외화채권 중 최대 규모다.

만기는 3년·5년·10년으로, 각각 10억달러 규모로 발행됐다. 특히 이번 글로벌본드 중 10년 만기는 기후변화 등 환경 이슈에 민감한 해외 투자자들을 대상으로 자금을 유치하는 그린본드(Green Bond) 형태로 발행됐다. 한국 금융기관의 미 달러화 공모채 발행 중 최장의 만기 그린본드다.

수은은 지난해 글로벌 수준으로 완성한 ESG채권 프레임워크에 따라 그린본드로 조달한 자금을 신재생에너지 등 우리 기업의 그린뉴딜 해외진출 사업에 대한 장기·안정적 자금 지원에 활용할 예정이다.

수은의 이번 글로벌본드는 한국에서 올해 처음 발행된 것이다. 이에 따라 글로벌 금리 상승기에 발행사와 투자자 모두에게 금리 가이던스를 제시하는 벤치마크 역할을 할 것이란 기대가 크다.

한편 지난달 미 연준의 급격한 통화정책 선회로 올해 금리 인상이 본격화될 것으로 예상되는 상황에서 수은이 장기 저리의 외화자금을 선제적으로 확보한 만큼 우리 기업의 수출과 해외 진출을 지원할 때 경쟁력 있는 금리 제공이 가능해진다.

수은 관계자는 “변동성 높은 시장 상황에도 불구하고 새해 포트폴리오 구축 차원에서 투자자들이 연초에 보다 적극적으로 투자에 임하는 소위 '1월 효과'를 노려 새해 첫 주부터 전격적으로 발행에 나섰다”면서 “글로벌 ESG 투자자들에게 K-배터리 등 우리 기업의 그린 프로젝트 해외 진출을 긴 호흡으로 지원하기 위한 10년 만기 그린본드 발행이란 점을 적극 어필한 결과 당초 목표했던 30억달러 완판을 무난히 달성했다”고 말했다. 이어 "수은은 올해 총 155억달러 규모의 외화를 조달할 계획"이라고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr