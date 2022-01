평택 냉동창고 신축 현장에서 큰불…소방관 2명 숨진 채 발견

불길 잡혔다가 재확산 과정서 고립 추정

소방관 1명 계속 수색 중

[아시아경제 이관주 기자] 경기 평택시 한 냉동창고 신축 공사현장에서 불이 나 진압 작전을 벌이던 소방관 2명이 순직하는 안타까운 사고가 발생했다.

6일 소방당국에 따르면 전날 오후 11시46분께 평택 청북읍 소재 한 냉동창고 신축공사장에서 불이 났다. 소방은 이날 0시 대응 1단계를 발령하고 진화 작업을 벌여 이날 오전 7시10분께 큰 불길을 잡고 대응 1단계를 해제했다.

그러나 불씨가 다시 확산되자 오전 9시21분께 대응 2단계를 발령하고 장비 58대와 인력 189명을 투입해 재차 진화에 나섰다. 이런 가운데 현장에 투입된 소방관 3명이 연락이 끊겼고, 이날 낮 12시22분께 2명이 숨진 채 발견됐다.

이들이 마지막으로 교신된 시점은 오전 9시30분께로, 2층에서 진화 작업을 벌이던 중 불이 급격히 재확산돼 고립된 것으로 추정된다. 투입된 인력은 5명이었는데 2명은 자력으로 탈출했다. 이들은 연기를 흡입해 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

이번 화재는 연면적 19만9762.28㎡, 7층 규모의 냉동창고 신축 공사장 1층에서 시작된 것으로 추정된다. 불이 날 당시 이곳에서는 바닥 타설, 미장 작업이 진행 중이었던 것으로 알려졌다. 작업자 5명은 모두 무사히 대피했다.

소방은 진화 작업과 함께 고립된 소방관 수색 및 구조 작업을 계속하고 있다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr