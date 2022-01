에몬스가구, 드라마 '공작도시' 미술팀과 콜라보 '올 스튜디오' 소파 출시

[아시아경제 김종화 기자] '표정있는가구' 에몬스가 수애, 김강우 주연의 미스터리 심리스릴러 JTBC 수목드라마 '공작도시'에 제품 협찬 및 공작도시 미술팀과 콜라보 한 '올 스튜디오' 소파를 출시했다고 6일 밝혔다.

드라마 공작도시는 대한민국 정재계를 쥐고 흔드는 성진그룹의 상류층을 배경으로, 최고의 자리에 오르고자 하는 치열한 욕망을 담은 미스터리 심리스릴러다. 극중 배경이 되는 상류층 저택 속 주연(김미숙, 수애) 배우의 집집마다 감각있는 인테리어와 다양한 컨셉의 가구를 엿볼 수 있다.

극중 자주 비춰지는 윤재희(수애 분)의 타운하우스 저택 거실 공간에 올 스튜디오 소파, 스텐스 로즈 소파 테이블과 주방 공간에 헬렌20 베이지 식탁, 침실 공간에 제이드 침대, 서랍장, 크레덴자 등 주요 공간에 연출된 가구들 모두 에몬스가구 제품이다.

특히 주목 받고 있는 제품은 윤재희의 타운하우스 올 스튜디오 소파다. 올 스튜디오 소파는 드라마 제작 전부터 에몬스 디자인연구소 팀과 공작도시 미술팀이 함께 컨셉부터 디자인까지 콜라보레이션해 제작 협찬했고, 몇 차례 수정을 걸쳐 드라마 방영과 동시에 제품을 출시했다. 상류층이라고 하면 늘 설정하던 1차원적인 화려함은 되도록 배제하고 소재, 컬러, 디자인이 포인트가 되는 스타일링으로 드러내지 않는 고급스러움을 표현하고자 했다.

소파 전체에 내추럴한 가죽을 사용한 올 스튜디오는 네이비, 카멜 두가지 색상과 3인, 1인, 데이베드, 스툴의 조합으로 트렌디한 연출이 가능하다.

노현관 에몬스가구 홍보부장은 "드라마의 인기와 함께 드라마 속 공간들과 가구에 대한 궁금증으로 공작도시에 나온 윤재희 소파, 침대, 식탁 등을 찾는 고객이 많아졌다"면서 "공작도시 미술팀과 콜라보레이션 출시를 기념해 다음달 10일까지 특별할인 행사를 기획했다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr