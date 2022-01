리본카, '신차급 캐스퍼' 31대 온라인 판매 개시

[아시아경제 이창환 기자] 오토플러스의 비대면 중고차 브랜드 리본카는 현대차의 경형 SUV(스포츠유틸리티차량) '캐스퍼' 31대의 온라인 판매를 개시한다고 6일 밝혔다.

리본카가 새해를 맞아 공식 온라인 스토어를 통해 특별하게 선보인 총 31대의 캐스퍼는 최저 주행거리 약 300km를 비롯한 신차급 스펙을 갖췄다.

지난 4일 리본카 공식 유튜브 채널에서 진행된 라이브 방송 ‘리본쇼’를 통해 31대의 캐스퍼를 처음으로 공개했으며, 생방송 중 실시간 채팅을 통해 시청자와 소통하며 차량에 대한 궁금증을 해결하는 시간도 마련했다.

리본카는 총 6가지 색상의 모든 캐스퍼를 다양한 트림과 가격대로 만나볼 수 있다고 설명했다.

매물로 등록된 캐스퍼는 신차와 마찬가지로 리본카 온라인 스토어를 통해 구매할 수 있다.

리본카는 캐스퍼 온라인 판매를 기점으로 비대면 판매 시스템을 더욱더 고도화할 계획이라고 설명했다.

