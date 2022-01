티몬, 웹예능 '광고천재 씬드롬' 시즌1 마지막회 공개

이디야커피 신메뉴 7종 25% 할인

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 자체 제작한 오리지널 콘텐츠 '광고천재 씬드롬' 시즌1의 마지막 에피소드로 이디야커피편을 공개하고 신제품 딸기 음료와 베이커리 7종을 25% 할인된 가격으로 단독 판매한다고 6일 밝혔다.

티몬은 이날 오후 6시에 유튜브 '놈 스튜디오' 채널에서 광고천재 씬드롬 이디야커피편을 공개하며 대단원의 막을 내린다. 광고천재 씬드롬은 티몬이 자체 제작한 웹예능으로 총 6편의 에피소드로 구성돼 있다. 지난 11월 18일 KFC편을 시작으로 피자알볼로, 네네치킨, 배스킨라빈스, 명륜진사갈비까지 유튜브 누적 조회수 110만회, 최다 조회수 31만회, 편당 매출 2억1000만원 등의 기록을 남기며 콘텐츠커머스의 성공 가능성을 보여줬다.

티몬에서 구매한 이디야커피 교환권은 실시간 문자로 전송된 바코드로 전국의 이디야커피 매장에서 즉시 사용이 가능하다. 박성호 티몬 제휴사업실 실장은 "광고천재 씬드롬은 티몬에서 시도한 첫 콘텐츠커머스 프로젝트로 우수한 파트너들과 함께 의미 있는 성과를 기록하며 시즌1을 잘 마무리할 수 있었다"며 "조만간 새로운 재미와 더 큰 고객 혜택을 담은 광고천재 씬드롬의 시즌2를 선보이겠다"고 말했다.

