카카오뱅크 ‘26주적금 위드 카카오페이지’ 2주 만에 60만좌 개설

[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크가 지난달 21일 출시한 ‘26주적금 위드(with) 카카오페이지’가 2주 만에 누적 계좌개설 60만좌를 달성하며 판매를 종료했다고 6일 밝혔다. 이는 하루 평균 4만 3000좌가 개설 된 것으로, ‘파트너적금’ 중 최고 기록이다.

카카오뱅크에 따르면 ‘26주적금 위드 카카오페이지’는 출시 당일 14시간 만에 10만명, 1초에 2계좌가 개설 되는 등 파트너적금 중 가장 빠른 속도로 적금 신청 고객이 증가했다.

카카오뱅크 측은 모바일에서 바로 8만 종의 카카오페이지 콘텐츠를 소비할 수 있는 혜택과 계절에 특화된 한정판 굿즈의 매력이 인기 비결로 분석했다. ‘26주적금 위드 카카오페이지’의 가입 연령대 비중은 ▲20대 이하 24% ▲30대 33% ▲40대 32% ▲50대 이상 11%로, 30대와 40대 고객의 집중도가 높았다.

카카오뱅크 ‘26주적금’은 미션과 흥미 요소 등을 반영해 MZ세대 중심으로 큰 호응을 얻고 있으며, 연령대별 계좌 개설 고객 비중은 지난 11월 말 기준 ▲20대 이하 38.4% ▲30대 32.3% ▲40대 21.2% ▲50대 이상 8.1%를 차지했다. ‘26주적금’은 지난 12월 말 기준 누적 개설계좌 수 1100만좌를 기록, 매년 300만좌 가량이 신규 개설되고 있다.

