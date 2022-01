LG전자, 물걸레 로봇청소기 ‘코드제로 M9 오브제컬렉션’ 출시

디자인 및 청소 영역 설정하는 '마이존' 기능 강화

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자가 디자인과 인공지능 기능을 강화한 물걸레 전용 로봇청소기 '코드제로 M9 오브제컬렉션'을 출시한다고 6일 밝혔다.

이번 신제품은 오브제컬렉션 컬러(카밍 베이지·카밍 그린)를 적용하고, 청소영역을 구분하는 ‘마이존’ 기능을 한층 강화했다.

고객은 LG 씽큐(LG ThinQ) 앱의 마이존을 통해 ‘코드제로 M9 오브제컬렉션’이 청소하는 영역을 원하는 대로 설정할 수 있다. 인접한 두 곳을 하나로 합치는 ‘영역 합치기’와 선을 그려 하나의 영역을 나누는 ‘영역 나누기’로 원하는 곳만 간편하게 청소할 수 있다.

코드제로 M9 오브제컬렉션은 ▲청소하는 동안 걸레가 마르지 않게 촉촉한 상태를 유지시켜 주는 자동 물공급 시스템 ▲약 2kg의 하중이 회전하는 2개의 물걸레를 눌러주며 바닥을 닦는 얼룩제거 성능 ▲약 44데시벨(dB)의 저소음 등 기존 물걸레 전용 로봇청소기 코드제로 M9 씽큐의 장점은 그대로 계승했다.

또 LG 씽큐 앱과 물걸레 로봇청소기를 연동해 스마트 페어링 기능을 활용할 수 있다. 무선청소기 코드제로 A9S나 로봇청소기 코드제로 R9 오브제컬렉션이 진공 청소를 끝낸 후 코드제로 M9이 알아서 물걸레 청소를 진행해 편리하다.

코드제로 M9 오브제컬렉션의 가격은 출하가 기준 74만9000원이다.

LG전자 H&A사업본부 리빙어플라이언스사업부장 백승태 부사장은 "압도적인 청소 성능은 물론 차원이 다른 편의성과 디자인을 갖춘 로봇청소기와 무선청소기 제품을 통해 차별화된 고객가치를 제공할 것"이라고 말했다.

