넥슨, '마블' 루소 형제 제작사에 최대 6000억원 투자

[아시아경제 강나훔 기자] 넥슨은 세계적인 영화 감독 루소 형제와 프로듀서 마이크 라로카가 설립한 AGBO 스튜디오에 4억달러(약 4800억원) 규모의 전략적 투자를 진행한다고 6일 밝혔다.

넥슨은 이번 투자로 AGBO의 지분을 38% 이상 확보하게 된다. 최대주주인 AGBO 경영진에 이어 두 번째로 많은 지분이다. 넥슨 필름&텔레비전의 닉 반 다이크와 팀 코너스 넥슨 수석 부사장이 AGBO 이사회에 합류한다.

넥슨은 올해 상반기 중 AGBO에 최대 1억달러(약 1200억원)를 추가로 투자할 예정이다.

AGBO는 영화를 포함한 다양한 디지털 미디어 콘텐츠 제작을 위해 설립된 글로벌 엔터테인먼트 제작사다. ‘어벤져스: 엔드게임’, ‘캡틴아메리카: 시빌워’ 등 네 개의 마블 영화를 감독한 루소 형제가 집필진으로 소속돼 있다.

넥슨 오웬 마호니 대표는 "넥슨은 수십 년 동안 대형 IP를 개발하고 전 세계 시장에 서비스해 인기를 유지하는 독보적인 능력을 지녔다"며 "AGBO와 넥슨은 다양한 플랫폼과 시장을 아우르는 콘텐츠로 전 세계의 고객을 감동시킨다는 핵심 비전을 공유할 것"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr