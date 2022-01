오미크론에 美 그래미시상식 2년 연속 연기

[아시아경제 조현의 기자] 미국 최고 권위 음악상인 그래미 시상식이 코로나19 새 변이 오미크론 확산 여파로 2년 연속 연기됐다.

주관사 레코딩아카데미와 중계사 CBS는 5일(현지시간) 공동 성명을 통해 "음악 업계, 관객, 직원들의 건강과 안전이 최우선순위"라며 이같이 발표했다.

올해 제64회 시상식은 당초 오는 31일 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나(옛 스테이플스 센터)에서 열릴 예정이었다. 레코딩아카데미와 CBS는 "새로운 일정을 조만간 발표하겠다"고 밝혔다.

그래미 시상식이 코로나19 확산 여파로 미뤄진 것은 2년 연속이다. 지난해에도 1월31일에서 3월14일로 연기됐다.

올해 시상식에선 애니메이션 '소울'의 작곡가이자 재즈 가수 존 바티스트가 대상 격인 '올해의 레코드' 부문을 포함해 11개 부문에서 후보로 지명되면서 최다 노이네이트됐다. 방탄소년단(BTS)은 '베스트 팝 듀오·그룹 퍼포먼스' 후보에 올랐다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr