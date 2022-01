전경련 "공공부문 노동이사제 입법 중단해야…경영환경 악화 우려"

"노조 쪽으로 기울어진 운동장 더 심각해지고 개혁 저지될 것"

[아시아경제 이혜영 기자] 전국경제인연합회는 공공부문 노동이사제 도입 법안이 국회 기획재정위원회 안건조정위원회를 통과한 데 대해 "심각한 우려를 표한다"며 입법 절차 중단을 촉구했다.

전경련은 5일 입장문을 내고 "강성노조가 공공기관을 장악하고 있는 상황에서 공공의 이익은 노조의 이익을 대변하기 위해 뒷전으로 밀릴 것이 자명하다"며 "노동이사제는 이미 노조 쪽으로 기울어진 운동장을 더 심각하게 기울게 하고 오랜 숙원이었던 공공기관 개혁을 저지할 것"이라고 밝혔다.

전경련은 공공부문 노동이사제 도입이 민간기업으로의 도입 압력으로 이어질 수 있는 점을 지적하며 "가뜩이나 친노동정책으로 인해 위축된 경영환경은 더욱 악화될 것"이라고 주장했다.

이어 "코로나19로 유례없는 경제난 속에서 경영계는 경제 활력 회복을 위해 최선을 다해 노력하고 있다"며 "이러한 경제위기 극복을 위한 노력이 헛되지 않게 부작용 우려가 큰 노동이사제 도입을 위한 입법 절차를 부디 중단해주기를 요청한다"고 호소했다.

공공부문 노동이사제는 공공기관 근로자대표가 이사회에 참가해 발언권과 의결권을 행사하는 제도다. 기재위는 전날 이를 도입하는 내용을 포함한 '공공기관의 운영에 관한 법률 개정안'을 의결했다.

