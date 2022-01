[아시아경제 이정윤 기자] 한강공원에서 음주 운전자가 몰던 차량이 한강에 빠지는 사고가 발생했다.

5일 경찰에 따르면 전날 오후 10시께 서울 송파구 잠실한강공원에서 30대 남성 A씨가 몰던 승용차가 한강에 빠졌다. A씨는 스스로 수영해 물에서 빠져나온 것으로 파악됐다. A씨는 별다른 부상을 당하지 않았으며 당시 혈중알코올농도는 면허 정치에 해당하는 수치였던 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "당시 음주 상태였던 운전자가 주차장 쪽에서 강으로 주행한 것으로 조사됐다"며 "도로교통법상 음주운전 혐의로 입건했다"고 했다.

