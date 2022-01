신세계푸드, ‘숏로인 스테이크’ 3종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 신세계푸드가 홈파티족 증가로 인기를 끌고 있는 스테이크 간편식을 선보인다.

4일 신세계푸드에 따르면 지난해 10월 홈파티용으로 선보인 ‘티본 스테이크’, ‘엘본 스테이크’ 등 스테이크 간편 키트 2종의 11월~12월 판매량은 월 평균 35% 증가한 것으로 나타났다. 특히 12월 판매량은 11월 대비 72% 늘며 2배 이상 신장세를 보였다.

이 같은 판매량 증가는 코로나19 재확산으로 사회적 거리두기가 강화되면서 홈파티 메뉴로 스테이크 간편 키트를 찾는 소비자가 늘어났기 때문으로 신세계푸드 측은 분석했다. 또 해동 후 프라이팬에 가열하기만 하면 레스토랑에서 즐겼던 맛과 거의 차이가 없을 정도로 레시피를 구현한 것이 높은 만족도로 이어진 것으로 보고있다.

이 같은 스테이크 간편 키트의 인기를 이어가기 위해 신세계푸드는 ‘엘본 스테이크, ‘티본 스테이크’, ‘포터하우스 스테이크’ 등 ‘숏로인 스테이크’ 3종을 새롭게 출시했다.

‘숏로인 스테이크’ 3종은 ‘백악관 소고기’로 유명한 ‘그레이터 오마하’ 초이스 등급 소고기의 숏로인에서 잘라낸 스테이크로 안심, 채끝 등을 부위별로 즐길 수 있다. 집에서 조리하기에 좋은 1.4~2.3㎝ 두께로 소포장한 것이 특징이다.

‘엘본 스테이크’는 등뼈와 갈비뼈 사이의 채끝을 잘라낸 L자 모양의 스테이크다. ‘티본 스테이크’는 T자형의 뼈 양쪽에 붙어있는 안심과 채끝 부위를 잘라냈다. ‘포터하우스 스테이크’는 ‘티본 스테이크’의 안심과 채끝 부위를 크게 잘라내 보다 넉넉하게 즐길 수 있도록 만들어졌다.

‘숏로인 스테이크’ 3종은 오는 12일 신세계TV쇼핑을 통해 출시된다. 신세계푸드는 신세계TV쇼핑에서 ‘숏로인 스테이크’ 3종을 선보인 후 SSG닷컴, 쿠팡, 마켓컬리 등 온라인몰로 판매 채널을 확대할 예정이다.

신세계푸드 관계자는 “코로나19 발생 이후 홈파티 수요가 꾸준히 늘면서 이들을 겨냥한 고급 레스토랑 메뉴인 숏로인 스테이크 3종을 새롭게 출시하게 됐다”며 “앞으로도 프리미엄 간편식 뿐 아니라 집콕족들이 즐길 수 있는 다양한 간편식 라인업을 확장해 나갈 계획이다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr