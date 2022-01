◇부회장 승진

▶대표이사 이해선

◇사장 승진

▶대표이사 서장원

◇전무 승진

▶DX센터장 김동현 ▶글로벌상품전략본부장 이지훈

◇상무 승진

▶기술서비스본부장 강영섭 ▶1사업본부장 김형권

◇상무보 선임

▶IT인프라실장 김기배 ▶경영관리실장 김성록 ▶S&H개발실장 이현희 ▶CL사업기획실장 정은식

김철현 기자 kch@asiae.co.kr