'인권 운동 상징' 투투 대주교, 케이프타운 대성당에 영면

[아시아경제 이정윤 기자] 남아프리카공화국 흑인 인권운동의 상징 고 데즈먼드 투투 대주교가 2일(현지시간) 영면에 들었다.

AFP 통신 등에 따르면 이날 새벽 투투 대주교가 생전 아파르트헤이트(흑인 인종차별) 반대 운동을 펼쳤던 케이프타운의 세인트 조지 성공회 대성당에서 그의 안장 의식이 진행됐다. 성공회 측은 성명을 내고 비공개 가족 예배로 의식을 진행했다고 설명했다.

현장에는 부인 레아 투투 여사를 비롯한 약 20명의 가족 구성원이 자리했으며, 타보 막고바 현 케이프타운 대주교가 대성당 중앙제단 앞의 추모석 아래에 그의 유골함을 안치했다.

투투 대주교는 아파르트헤이트 반대 운동으로 1984년 노벨평화상을 받았고 지난달 26일 90세를 일기로 선종했다.

그는 생전에 자신의 장례를 검소하게 치르도록 당부했고, 특히 저렴한 관을 사용하고 친환경적인 화장 방식을 쓰도록 요청한 것으로 알려졌다. 그의 시신은 소박한 소나무 관에 안치된 채 지난달 30∼31일 일반 참배객의 조문을 받았다.

지난 1일 가족과 지인, 종교·정치계 인사 등 100명이 참석한 가운데 열린 추모예배는 시릴 라마포사 남아공 대통령이 직접 조사를 하기도 했다.

