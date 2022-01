[아시아경제 이정윤 기자] 서울 서초구 길거리에서 몽골인들이 이유 없이 폭행을 당해 경찰이 수사에 나섰다.

2일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 폭행 혐의로 남성 A씨를 체포해 조사 중이다.

A씨는 이날 오전 3시 20분께 서초구 신논현역 인근 도로에서 일행과 함께 몽골인 남성 3명을 폭행한 혐의를 받는다.

현장에 출동한 경찰은 얼굴에 피를 흘리고 있는 피해자들을 발견한 뒤 가해자들을 쫓아가 A씨를 체포한 것으로 알려졌다.

경찰은 자세한 사건 경위를 조사하는 한편, A씨 일행의 행방을 추적하고 있다.

