남아공 국회 단지 내 건물서 화재…"불길 잡아"(종합)

[아시아경제 이정윤 기자] 2일(현지시간) 오전 남아프리카공화국 입법 수도 케이프타운 국회 단지 내 건물에서 불이 났다고 AFP 통신 등이 보도했다.

퍼트샤 더릴 공공사업·인프라 장관은 화재 현장에서 "남아공 민주주의의 고향인 국회에 불이 나 매우 유감스럽게 생각한다"면서 "(현재 사용하는) 실제 의사당은 여전히 안전하며 소방 당국이 불길을 잡고 상황을 통제하고 있다"고 했다. 현지 소방 당국은 "의회 건물 지붕을 중심으로 불이 번졌으며, 건물 벽면에 균열도 보고됐다"고 전했다.

소방 당국은 건물 3층 사무 공간에서 불이 시작해 체육관으로 번졌다고 설명했다. 다만 화재 원인과 피해 규모는 아직 알려지지 않았다.

3개 구역으로 구성된 남아공 국회는 1884년 처음 지어졌다. 이후 1920년대와 1980년대 각각 새로운 건물이 들어섰다. 불이 난 국회 건물은 데즈먼드 투투 명예 대주교의 장례식이 열린 케이프타운 세인트조지 대성당 인근이다.

