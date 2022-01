3차 접종이 마지막 될 수 있을까… 올해 백신 1억6000만회분 들어온다

[아시아경제 이춘희 기자] 올해 코로나19 백신 1억6000만회분이 국내에 들어올 예정이다. 현재 진행 중인 성인 대상 3차 접종과 소아·청소년 대상 1·2차 접종 등에 쓰일 예정인 가운데 향후 코로나19 백신 접종이 정례화될 것이란 전망도 나온다. 정부는 먹는 치료제는 100만4000회분을 우선 확보하고, 이후 방역상황에 따라 추가 구매한다는 계획이다.

정부는 올해 백신을 1억6000만회분가량 도입할 예정이다. 지난해 중 들여오기로 했던 1억9534만회분 중 아직 도입되지 않은 7644만회분과 신규 도입 예정인 9000만회분을 합친 숫자다. 지난해 정부는 ▲아스트라제네카(AZ) 2210만2000회분 ▲화이자 6790만4000회분 ▲모더나 2597만5000회분 ▲얀센 292만회분을 도입했다.

세계 백신 공동구매 프로젝트 '코백스 퍼실리티'를 통해 도입된 AZ 210만2000회분과 화이자 41만4000회분을 제외한 직계약분 중 공급을 마친 제약사는 화이자(6749만회분)와 AZ(2000만회분)뿐이다. 모더나는 총 4045만회분을 약속했지만 1447만5000회분이 미달됐고, 얀센은 740만회분 중 448만회분이 들어오지 않았다. 아직 국내 식품의약품안전처의 승인은 물론 미국 식품의약국(FDA)의 허가를 받지 못한 노바백스 백신은 4000만회분 전량이 도입되지 않았다. 코백스 퍼실리티를 통해 조달받기로 한 백신도 총 2000만회분이었지만 251만6000회분만 들어왔다.

정부는 아직 도입되지 않은 7644만회분의 백신은 유효기간, 국내 접종계획 등을 고려해 올해 중으로 분산해 공급받을 계획이다. 다만 코백스 퍼실리티 도입 물량은 코백스가 선진국보다는 개발도상국의 원활한 백신 공급에 초점을 맞추는 성격이 있는 만큼 이를 받지 않을 가능성도 높다.

신규 구매분으로는 화이자 6000만회분, 모더나 2000만회분을 계약했다. SK바이오사이언스의 'GBP510' 백신 선구매를 통해 국산 백신 1000만회분도 올해 중 도입한다. 이에 더해 화이자 6000만회분을 추가적으로 필요시 구매할 수 있는 '옵션'도 확보한 점을 감안하면 올해 중 도입될 수 있는 백신은 최대 2억2600만회분에 달한다. 이를 위해 정부는 2조6000억원의 예산을 마련해놓았다.

정부는 이러한 백신 도입을 통해 올해 1분기 안으로 대다수 국민에게 3차 접종 기회를 보장한다. 이를 위해 선제적 3차 접종간격 단축, 고령층 현장 접종 집중 실시가 이뤄지고 있고 고연령층에 대해서는 추가적 접종 편의를 제공한다. 백신 이상반응에 대해서도 신속하게 대응하는 등 국민들의 접종 불안을 해소해나갈 예정이다.

한편 정부는 장기과제로 코로나19 백신 예방접종을 국가필수예방접종 대상으로 포함해 접종을 정례화하는 방안을 검토할 예정이다. 현재 매년 국가 지원을 받아 접종이 이뤄지는 인플루엔자 백신처럼 매년 코로나19 백신을 맞추는 것을 논의하겠다는 것이다. 코로나19가 언제 종식될지 모르고, 언제까지 접종을 받아야 할지 장기적인 연구가 필요한 만큼 이에 대비해두겠다는 취지다.

코로나19 백신의 예방효과 지속기간에 대해서는 지속적인 논란이 이어지고 있다. 백신 접종 완료 후 시일이 지나면서 예방효과가 떨어진다는 연구 결과가 이어지면서 3차 접종이 시행되고 있지만 이 역시 영구적 해결책이 되기는 어렵다는 것이다. 화이자 등 백신 제약사들은 3차 접종 역시 효과가 영구적이기는 어렵다며 백신을 매년 접종해야 될 수도 있다고 내다보고 있다.

'게임 체인저'로 주목받고 있는 먹는 치료제는 100만4000명분의 우선 도입을 목표로 한다. 현재 국내에서는 화이자의 '팍스로비드'가 식약처의 긴급사용승인을 받았다. 팍스로비드 30만2000명분과 머크(MSD) '몰누피라비르' 24만2000회분은 계약이 완료됐고, 추가적으로 40만명분을 확보할 예정이다. 이달 중 계약이 점쳐지는 추가 확보분은 이미 국내 승인을 받은 팍스로비드가 유력하다.

정부는 국산 백신·치료제 개발도 적극적으로 지원할 예정이다. 기초연구, 연구·생산 인프라 구축, 개발 등에 범부처 예산 5457억원이 올해 예산으로 배정됐다. 올해 상반기 내 '국산 1호 백신 상용화'를 목표로 임상 3상 등을 집중 지원한다. '치료제 임상시험 수행 전담 생활치료센터'도 2곳에서 7곳으로 늘린다. 백신과 원부자재 산업 육성을 위한 다양한 지원도 확대된다.

