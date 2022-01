"규제·인건비 상승 등에 올해 수출 증가율 둔화 전망"

한경연 기업 대상 조사서 올 수출 증가율 3.2%로 나타나

[아시아경제 이혜영 기자] 지난해 사상 최대 규모를 돌파하며 한국 경제를 견인했던 수출 증가율이 올해는 3%대에 그칠 것이라는 전망이 나왔다.

전국경제인연합회 산하 한국경제연구원(한경연)은 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰해 기업들을 상대로 '2022년 수출전망 조사'를 한 결과 올해 수출이 작년 대비 3.2% 증가할 것으로 전망됐다고 2일 밝혔다.

조사는 매출액 상위 1000개 기업 가운데 12대 수출 주력업종 기업을 대상으로 진행(지난해 11월24일~12월22일)됐고 조사에 응한 기업은 150곳이었다.

이 같은 수출 증가율 전망치는 작년 1∼11월 수출 증가율 26.6%에 비하면 크게 낮은 수준이다.

한국은행, 한국개발연구원(KDI) 등 국책기관도 수출 증가율을 각각 1.1%, 4.7%로 보는 등 큰 폭으로 둔화될 것으로 예상했다고 한경연은 전했다.

업종별로는 일반기계·선박 8.1%, 전기·전자 5.4%, 바이오헬스 2.2%, 철강 2.1%, 석유화학·제품 1.7%, 자동차·부품 1.1% 등으로 집계됐다.

조사 대상 기업 중 58.7%는 올해 수출이 작년 대비 증가할 것으로, 41.3%는 감소할 것으로 각각 전망했다.

증가 전망 기업의 73.2%는 '세계 경제 정상화와 위드 코로나 전환에 따른 교역 활성화'를 그 이유로 꼽았다. '인플레이션으로 인한 수출 단가 증가'(9.6%), '주요 경쟁국의 수출경쟁력 약화'(5.6%), '원화 약세로 인한 가격 경쟁력 상승'(4.0%) 등도 수출 증가 전망 이유로 선정됐다.

반면 수출 감소를 예상한 기업은 '기업규제·인건비 상승 등 제도적 요인으로 인한 수출 경쟁력 약화'(28.9%), '수출 대상국의 경제 상황 악화'(27.6%), '미·중 갈등, 한·일갈등 등 외교 문제'(16.4%), '글로벌 공급망 훼손에 따른 생산 차질'(13.2%), '높은 작년 수출 실적으로 인한 역기저 효과'(16.4%) 등을 우려했다.

수출 채산성 전망에서는 52.7%가 작년과 비슷한 수준일 것으로 예상한 가운데 악화 예상 기업이 29.3%로 개선 예상 기업(18.0%)보다 많았다. 악화 예상 기업들은 그 원인으로 '원유·광물 등 원자재 가격 상승'(47.4%), '해운 운임 증가 등 물류비 상승'(26.3%), '환율 변동성 상승'(11.4%) 등의 영향을 받을 것으로 전망했다.

기업들은 올해 수출 환경 리스크로 '원자재 가격 상승'(36.4%), '코로나19 재확산'(33.8%), '미중갈등·한일갈등 등 외교 현안'(13.5%), '원·달러 환율 변동성 확대'(5.1%), '보호무역주의 확대'(3.1%) 등을 꼽았다.

수출 경쟁력 강화를 위한 정책으로는 '원자재 가격 등 물가 안정'(55.1%)이 필요하다는 응답이 가장 많았다. '미·중 갈등, 한·일 갈등 등 외교 현안 대처'(15.8%), '금융지원·세제지원 확대'(10.7%), '신흥시장 발굴·수출처 다변화 지원'(8.7%) 등이 뒤를 이었다.

