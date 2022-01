인천해경, 해안서 고립된 나들이객 4명 구조

[아시아경제 박혜숙 기자] 새해 첫 주말 인천 해안에서 나들이객 4명이 고립됐다가 해경에 구조됐다.

2일 인천해양경찰서에 따르면 전날 오후 2시 12분께 인천 강화군 볼음도 인근 해안에 60대 여성 A씨 등 2명이 고립됐다.

신고를 받은 해경은 공기부양정과 고무보트를 투입해 이들을 구조했다.

A씨 등 2명은 지인들과 등산을 하던 중 길을 잘못 들어 해안가 바위에 고립된 것으로 알려졌다.

또 이날 오후 3시 27분에는 인천 중구 대무의도 인근 갯바위에 50대 여성 B씨 등 2명도 고립됐다가 해경에 구조됐다.

이들은 물때를 정확히 알 지 못하고 갯바위에 들어갔다가 위험에 처한 것으로 조사됐다.

인천해경 관계자는 "서해는 조수간만의 차가 매우 커 갯바위나 갯벌에 들어갈 때는 사전에 물때를 꼭 확인해야 한다"며 "고립자 사고 예방을 위해 경비함정과 파출소 순찰팀이 취약지역 예방 활동을 강화하고 있다"고 밝혔다.

