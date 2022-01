[아시아경제 이정윤 기자] 남아프리카공화국 입법 수도 케이프타운 국회 건물에서 화재가 발생해 진화 작업이 진행되고 있다.

AFP통신에 따르면 2일(현지시간) 오전 의회 건물에서 검은 연기와 함께 화염이 치솟았다.

현지 소방 당국은 "의회 건물 지붕을 중심으로 불이 번지고 있으며 건물 벽면에 균열도 보고됐다"고 전했다.

3개 구역으로 구성된 남아공 국회는 1884년 처음 지어졌는데 1920년대와 1980년대 각각 새로운 건물이 들어섰다.

