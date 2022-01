새해 맞이 드론쇼 개최한 현대차, 드론 600여대로 희망 메시지

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차의 대표적인 새해맞이 행사인 ‘영동대로 카운트다운’이 작년에 이어 올해도 비대면 드론 라이트쇼로 진행됐다.

1일 새해를 맞이하는 시간에 맞춰 시작된 ‘2022 영동대로 카운트다운 드론 라이트쇼’는 강화된 사회적 거리두기 상황에서도 새해를 맞이하는 순간을 만끽할 수 있도록 차별화된 카운트다운 세레머니를 기획했다고 현대차는 설명했다.

우선 소원을 적어서 하늘에 띄우는 풍등을 모티브로 제작된 풍등 드론에 온오프라인 이벤트를 통해 수집된 고객들의 2022년 새해 소망을 적어 띄우는 퍼포먼스가 진행됐다.

이후 일반 드론을 포함한 총 600여대의 드론이 영동대로 상공에서 새해 희망의 메시지를 전했다.

2011년 시작돼 올해로 11회째를 맞이하는 ‘영동대로 카운트다운’ 행사는 지난해부터 비대면 드론 라이트쇼로 진행되고 있다.

국내 도심에서 최초로 진행되었던 지난해 드론쇼는 국내외 현대자동차 유튜브 채널에서 약 670만회의 조회수를 기록하며 큰 호응을 이끌어냈다.

