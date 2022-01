작년 최고 재테크 수단은 12% 수익률 '금'...주식·부동산 앞서

[아시아경제 박지환 기자] 지난해 가장 수익률이 높았던 재테크 수단은 금으로 조사됐다. 주식, 부동산 등의 수익률을 제쳤다.

2일 대신증권에 따르면 한국금거래소 기준 국내 금 도매가격은 2020년 12월 31일 1돈(3.75g)당 26만7000원에서 작년 12월30일 29만8000원으로 11.61% 올랐다. 지난해 코로나19 확산과 인플레이션 우려로 증시 변동성이 확대되자 안전자산인 금에 대한 선호가 높아졌기 때문으로 풀이된다. 조승빈 대신증권 자산배분팀장은 "국제 금 가격은 소폭 하락했으나 국내 금 가격은 원화 약세 때문에 상승했다"고 말했다.

금 다음으로는 국내 주식 펀드의 수익률이 높았던 것으로 조사됐다. 주식 편입 비율이 70∼100%로 액티브 운용 전략을 구사하는 순자산 10억원 이상 국내 주식 펀드의 작년 평균 수익률은 10.19%로 금에 이어 수익률 2위를 차지했다.

금, 펀드 다음으로 수익률을 많이 낸 것은 부동산, 달러 등의 순이었다. 한국부동산원이 전국 주택 매매가격을 지수화해 매월 발표하는 종합주택 매매가격지수는 2020년 12월 95.20에서 2021년 11월 104.30으로 9.56% 상승했다. 달러는 2020년 12월 30일 1086.3원에서 2021년 12월 30일 1188.8원으로 9.44% 상승했다.

반면 안전자산의 대표 격인 채권 수익률은 마이너스(-)로 예금(하나은행 1년 정기예금 기준 1.30%)보다도 떨어졌다. 채권시장의 투자 수익률 변화를 지수화한 한국신용평가 채권종합지수는 262.43에서 258.34로 1.37% 떨어졌다.

