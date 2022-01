SKT, CES서 '친환경' AI 반도체·싱글랜 기술 선보인다

CES 2022에서 '넷-제로' 테마

920㎡ 규모 SK 그룹 공동 전시관 마련

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤이 5일(현지시각)부터 8일까지 나흘간 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2022'에서 넷-제로 시대 그린 ICT 기술을 선보인다고 2일 밝혔다.

ESG 행보…AI반도체·싱글랜 기술 소개

친환경, 사회적 책임, 지배구조 투명성으로 대표되는 ESG 경영은 선택이 아닌 생존의 문제로 대두되고 있다. SK 그룹은 2030년 기준 전 세계 탄소 감축 목표량인 210억톤(t)의 1%에 해당하는 2억t의 탄소를 줄이겠다는 목표다.

SK텔레콤은 SK주식회사, SK이노베이션, SK하이닉스, SKE&S, SK에코플랜트 등과 함께 '2030 SK 넷-제로(Net-Zero) 약속 선언'을 주제로 센트럴 홀에 920㎡ 규모의 공동 전시 부스를 꾸려 SK텔레콤의 그린 ICT 기술을 소개한다.

SK텔레콤은 국내 최초로 자체 개발한 AI 반도체 '사피온'을 선보인다. AI 반도체는 인공지능 서비스 구현에 필요한 대규모 연산을 초고속, 저전력으로 실행하는 비메모리 반도체로 인공지능의 핵심 두뇌에 해당한다. 사피온은 기존 GPU 대비 전력 사용량이 80%에 불과해 환경 친화적이다. 딥러닝 연산 속도는 기존 GPU 대비 1.5배 빠르고 가격도 절반 수준이다.

SK텔레콤은 3G와 LTE 네트워크 장비를 통합 및 업그레이드하는 방식을 통해 기존 대비 전력 사용량을 약 53% 절감하는 '싱글랜' 기술도 소개한다. 회사는 싱글랜 기술을 통해 국내 통신분야에서 최초로 온실가스 감축을 통해 탄소배출권을 확보했다. SK텔레콤은 2020년 서울시 포함 전국 78개시에 위치한 기지국과 중계기에 적용을 완료했으며 이를 통해 연간 약 1만t의 탄소배출권을 확보할 수 있다.

탄소 배출량 줄인 ICT 기술도 소개

메타버스와 다회용 컵 순환 시스템, 최적 경로 내비게이션 등 일상 속에서 탄소 발생량을 감소시킬 수 있는 ICT 서비스를 소개하며 저탄소 사회로 나아가는 경험도 선사한다.

우선 메타버스 서비스 '이프랜드'를 소개한다. 이프랜드는 누구나 쉽고 간편하게 이용할 수 있는 메타버스 서비스다. 회의, 발표, 출장 등 탄소 발생을 유발하는 오프라인 활동을 가상 세계에서 손쉽게 대체할 수 있게 돕는다. 컨퍼런스홀, 야외 무대, 루프탑 등 130명이 동시 접속할 수 있는 가상공간에서 문서(PDF)와 영상(MP4) 등을 공유할 수 있다. 외교부 서울 유엔 평화유지 장관회의 D-100 기념행사와 같은 컨퍼런스부터 K팝 스타들의 공연이 진행됐다.

다회용 컵 사용 문화를 확산하는 '해피 해빗' 프로그램도 소개한다. '해피 해빗'은 커피전문점이 다회용 컵을 통해 음료를 제공하면 소비자가 비전 AI 기술이 적용된 지정 다회용 컵을 회수하는 ICT 기반 무인 반납기에 컵을 반납하는 방식으로 운영된다. 반납된 컵은 전문 업체를 통해 소독, 세척, 살균 등의 과정을 거쳐 재활용된다. 유동인구가 많은 서울 중구, 종로구 지역 커피전문점 20여곳에서 시범 사업을 진행 중이며 이를 통해 3개월 동안 120만개 이상의 일회용 컵 사용 절감을 기대하고 있다. 연간 약 63만개 일회용 플라스틱컵 사용을 줄일 수 있을 것으로 예상하고 있다.

탄소 저감 방안 중 하나로 종합 모빌리티 플랫폼 '티맵'의 운전습관도 전시한다. 운전습관 서비스는 과속·급가속·급감속 등 주행 데이터 분석을 통해 운전자들의 안전운전 수준을 점수로 환산해 제공하고 있다. 환산된 점수를 보험료 할인 등 경제적 혜택과 연동함으로써 안전하고 친환경적인 운전을 유도한다. 티맵을 통해 줄인 온실가스 배출량은 2020년 102만t으로, 2025년 156만t, 2030년 262만t 수준까지 확대할 계획이다.

SK텔레콤은 "이번 CES에서는 그린 ICT 혁명을 선도할 수 있는 첨단 기술과 함께 일상에서 발생하는 탄소를 줄일 수 있는 혁신적인 서비스를 선보일 계획"이라며 "SK텔레콤은 넷제로 시대의 대한민국 대표 그린 ICT 기업으로 성장할 것"이라고 밝혔다.

