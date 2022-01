[보험 인싸되기] 교통사고 입원할 때 비싼 병실 못간다

새해 자동차보험 어떻게 바뀌나

[편집자주] 어려운 보험, 설명을 들어도 알쏭달쏭한 보험에 대한 정석 풀이. 내게 안맞는 보험이 있을 뿐 세상에 나쁜 보험(?)은 없습니다. 알기쉬운 보험 설명을 따라 가다보면 '보험 인싸'가 되는 길 멀지 않습니다.

[아시아경제 오현길 기자] 새해 자동차 보험 가입자가 교통사고로 입원하더라도 비싼 병실을 마음대로 이용할 수 없게 될 전망이다.

2일 보험업계에 따르면 현재 자동차 보험은 건강보험(병실 등급에 따라 30∼100% 환자부담)과 달리 병실 등급과 관계없이 입원료를 보험사에서 전액 지급해왔다.

기준 병실보다 상위 병실에 입원하더라도 고객이 내는 자기 부담금이 없어 입원료 지급 규모가 급증해왔다. 상급 병실 입원료 지급 규모는 2016년 15억원에서 지난해 110억원으로 7배가량 증가했다.

이에 따라 당국은 상급 병실 입원료의 상한선을 정하고 진료 수가 기준을 개정해 합리적인 선에서 입원비가 지급될 수 있도록 할 예정이다.

아울러 자동차보험료 부담은 다소 줄어들 예정이다.

자동차보험 부부 특약의 종피보험자로 등록된 배우자가 별도 보험을 가입하는 경우 기존 보험계약의 무사고 경력이 동일하게 인정(최대 3년)된다.

기존에는 부부 특약에 가입한 무사고 운전 경력 배우자가 보험을 분리해 가입할 경우 보험료가 갑자기 늘어나는 사례가 발생했다. 남편이 가입한 부부 특약으로 보장받는 아내가 따로 보험에 들고자 하면 무사고 경력을 인정받지 못했기 때문이다.

또 차량 낙하물 사고에 대해서 국가가 직접 보상토록 제도가 개선된다. 고속도로에서 운전할 때 앞에 차량 낙하물이 떨어져 있어 이를 피하려다가 사고 나는 경우, 그동안 치료비와 손해비용을 피해자가 부담해야 했다.

운전자별 주행 거리 정보를 보험개발원이 모아서 운전자가 보험사를 변경하는 경우 보험사 간에 공유하도록 개선된다. 실제 주행거리를 통해 자동차 보험료를 할인받는 제도가 활성화될 전망이다.

자동차사고 피해자에 대한 보상은 강화된다.

군복무자와 군복무 예정자들이 차사고로 사망·후유장애시 지급되는 보험금(상실수익액) 산정 방식이 군복무기간에 병사급여(약 월 53만원)가 아닌 일용근로자급여(약 월 282만원)로 개선된다.

교통사고로 만 19세 남성이 차사고로 사망한다면 복무 예정기간(18개월 가정) 보험금은 기존 약 915만원(18개월치 병사급여의 현재가치)에서 약 3260만원(생계비를 공제한 18개월치 일용근로자급여의 현재가치)으로 늘어난다.

교통사고를 당해 일하지 못할 경우를 가정하고 지급받는 보험금도 증가한다. 현재 자동차보험 상실수익액을 복리방식으로 산정하고 있지만, 다른 보험금과 동일하게 단리로 개정된다.

가입자 입장에선 보험금이 늘어난다. 11세 여성이 교통사고로 받게 되는 최대 보험금은 현재는 2억9000만원이지만 앞으론 4억5000만원으로 늘어난다.

이륜차 운전자 전용의류 보상 기준도 명확화했다. 이륜차 사고시 운전자가 착용한 일체형 보호장구(안전모, 에어백 포함)에 대해 200만원 한도 내에서 보상해준다. 다만 유사 일반의류(라이더 가죽자켓, 팬츠)는 과잉 보상 우려를 막기 위해 보상에서 제외된다.

