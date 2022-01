[아시아경제 조현의 기자] 아랍에미리트(UAE)가 코로나19 백신 추가접종(부스터샷)을 하지 않은 자국민의 해외여행을 금지한다.

국영 뉴스통신사 WAM이 1일(현지시간)에 따르면 UAE 국가 위기재난관리청(NECDMA)과 외무부는 "국민의 안전을 위해 오는 10일부터 코로나19 백신 3차 접종을 하지 않은 시민의 출국을 금지하기로 했다"고 밝혔다.

다만 전체 인구 중 상당 비율을 차지하는 이주노동자 등 외국인과 의학적 소견에 따라 백신 접종을 할 수 없는 경우는 적용 대상이 아니다.

통계 사이트 아워월드인데이터에 따르면 UAE의 인구 대비 백신 기본접종(1, 2회차) 비율은 90% 이상이며, 지난달 24일 기준 부스터샷 접종률은 34%다.

