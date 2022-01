[아시아경제 조현의 기자] 미국에서 새해 첫날부터 총격 사고가 잇달았다.

1일(현지시간) AP통신 등에 따르면 미시시피의 한 신년 파티 행사에서 싸움 끝에 총격이 발생해 3명이 숨지고 4명이 부상했다.

사고는 새해로 넘어가기 몇 분 전 발생한 것으로 전해졌다. 목격자들에 따르면 신년 파티에서 갑작스럽게 싸움이 시작됐고 총격이 이어졌다.

경찰은 현장 진술 등을 토대로 용의자를 수배 중이다.

앞서 전날 오후에는 미니애폴리스의 쇼핑몰에서 총격이 발생, 2명이 부상했다.

다리에 총을 맞은 남성은 병원으로 이송돼 치료 중이고 나머지 한 명은 현장에서 치료받고 귀가했다고 현지 경찰은 전했다.

신년맞이를 앞둔 손님으로 붐비던 쇼핑몰은 갑작스런 총소리에 아수라장으로 변했다고 현지 언론은 전했다. 쇼핑몰은 총격 직후 일시 폐쇄됐다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr