새해 첫주 톱픽 종목…IT·모빌리티·바이오·게임 '주목'

[아시아경제 이선애 기자] 삼성증권이 새해 첫주 톱픽 종목으로 삼성전자, LG전자, LG이노텍, 대덕전자, 기아, SK이노베이션, 현대오토에버, 삼성바이오로직스, 에스티팜, 펄어비스 등을 추천했다.

2일 삼성증권에 따르면 올해 우리 시장은 IT와 모빌리티, 바이오·게임 섹터가 주도할 것으로 보인다.

IT의 경우 한국 테크 기업들은 하드웨어 중심의 사업 구조로 그동안 저평가를 받아왔다. 신승진 삼성증권 연구원은 "최근 우리 IT 업체들은 비메모리 반도체, AR/VR, 자동차 전장 등 신성장 산업의 투자를 확대하고 있다"면서 "이익이 증가하는 것도 중요하지만 시장에서 부여하는 멀티플이 늘어날 때 주가는 빠르게 반응하는데, 2022년 IT가 투자의 1순위인 이유다"고 설명했다.

다음 관심을 가져야 하는 분야는 모빌리티다. 지난해 완성차는 사상 최대 실적 행진에도 부진했고, 국내 배터리 셀업체 역시 약세를 면치 못했다. 하지만 성장 초입에 있는 모빌리티 기업은 투자의 1순위다. 현대차그룹은 전기차 판매 목표 상향에 따른 재평가가 기대되며, 본업 성장보다 수급 이슈로 부진했던 배터리 기업들은 2022년 우리 시장의 주도주로 부각할 가능성이 높다.

바이오·게임 업종은 종목 선별이 중요하다. 바이오는 CMO 기업이 핵심이다. 글로벌 제약사들의 위탁 생산 수요는 증가하는데, 경쟁력 있는 규모의 CMO 기업은 한정적이기 때문이다. 신 연구원은 "게임은 지난해 P2E 모델의 비전을 제시한 기업과 그렇지 못한 업체의 성과가 극명히 엇갈렸다"면서 "올해도 이러한 종목별 차별화는 계속될 것"이라고 전했다.

