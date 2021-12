[아시아경제 이선애 기자] 금융감독원은 에이프로젠 MED이 지난 22일 제출한 증권신고서(합병) 심사결과 정정신고서 제출 요구를 했다고 31일 공시했다. 에이프로젠 MED는 에이프로젠과 합병을 추진 중이며, 금감원이 증권신고서 내용이 불충한다고 판단한 것이다.

금감원 측은 “심사 결과 증권신고서의 형식을 제대로 갖추지 아니한 경우 또는 그 증권신고서 중 중요사항에 관해 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 경우와 중요사항의 기재나 표시내용이 불분명해 투자자의 합리적인 투자판단을 저해하거나 투자자에게 중대한 오해를 일으킬 수 있는 경우에 해당된다”고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr