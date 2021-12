[신년사]김주현 여신협회장 "빅테크와 공정경쟁 해야…시스템 개선 필요"

[아시아경제 이광호 기자]김주현 여신금융협회장은 31일 "카드업계는 축소균형을 원하지 않는다. 빅테크(대형 정보기술기업)와 공정경쟁을 하면서 생산적인 확대균형을 이룰 수 있도록 관계 당국과 제도 개선 등 필요한 조치들을 협의해 나가겠다"고 밝혔다.

김 회장은 이날 신년사를 통해 "경쟁사인 빅테크가 동일한 금융서비스를 제공함에도 불구하고 금융회사라는 이유로 못하고 있는 시스템을 개선할 수 있도록 여러 각도에서 재검토돼야 한다"며 이같이 말했다.

김 회장은 최근 카드 가맹점 수수료율 인하 결정과 관련해 "신용판매가 적자 상태임에도 수수료가 추가로 인하되는 현행 적격비용시스템의 근본적 개선이 필요하다"며 "그렇지 않으면 카드 산업이 반쪽짜리 불안정한 재무구조를 가질 수밖에 없다"고 우려했다.

캐피탈업계에 대해선 "부수·겸영 업무 제한을 비롯한 여러 규제가 적절한지, 해외 진출에 걸림돌은 없는지 등에 관해 금융당국과 협의를 통해 개선을 추진하겠다"고 피력했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr