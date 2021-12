보성군농업기술센터, 농촌진흥사업 종합평가 우수상 수상

[보성=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 보성군(군수 김철우)은 전남도 농촌진흥사업 종합보고회에서 ‘농촌진흥사업 종합평가 우수상’을 수상해 상패와 시상금 300만원, 상사업비 1000만원을 받았다고 31일 밝혔다.

전남농업기술원에서 주관한 ‘농촌진흥사업 종합평가’는 전남 21개 시·군 센터를 대상으로 평가 지표 13개 항목을 종합적으로 분석·평가해 선정했다.

보성군농업기술센터는 올 한해 ‘농업환경 대응 한발 앞선 농촌진흥사업’을 목표로 청년 및 전문농업인 육성, 탄소저감 및 생력재배 실천, 기후변화 대응 및 지역특화품목 안정생산 기술 확대 등 다양한 사업을 적극 추진해 좋은 평가를 받았다.

또한 포도, 한우 등 농업인 조직체를 육성했으며, 청년 및 귀농인들의 성공적인 영농정착을 지원, 농산물가공센터 브랜드 ‘자연맛보성’을 개발했고, 신소득 아열대작목 및 무병묘 감자 단지 육성 등 다양한 사업을 진행했다.

보성군 농업기술센터는 신소득원 개발로 농업경쟁력 강화, 농가 소득향상 및 농업인기술 보급 사업 추진으로 보성농업기술 발전에 실질적인 도움이 될 수 있도록 내년 계획을 세워 추진해 나갈 예정이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr