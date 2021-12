◇ 지방서기관 승진

▶행정지원과장 홍건표 ▶환경국장 최상규 ▶도서관사업소장 박란자 ▶공원녹지사업소장 오기영

◇ 지방서기관 전보

▶기획조정실장 김용덕 ▶복지여성국장 박미숙 ▶문화체육교육국장 김기배 ▶권선구청장 이귀만 ▶팔달구청장 김현광 ▶영통구청장 김선재

◇ 지방사무관 전보

▶기획조정실 행정지원과 김인배

